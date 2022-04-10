İlk kez bir NATO üyesi Ukrayna’ya karadan savunma sistemi gönderdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 46 gündür devam ederken NATO üyesi Slovakya'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO üyesi Slovakya’dan Ukrayna’ya destek geldi.

Slovakya, Sovyet yapımı S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı. Türkiye’nin de bir süre önce Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin bir eski modeli olarak bilinen S-300’ler hava savaş uçaklarını ve havadan gelen saldırıları engelleyebilecek kapasitede.

Doğu Avrupa ülkesi Slovakya böylelikle, Ukrayna’ya gelişmiş silahlar ve sistemler sağlayan ilk NATO üyesi ülke oldu.

En gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen ve Slovakya, Bulgaristan ve Yunanistan’da da bulunan S-300 hava savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya bu silahların gönderildiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın başladığı günden beri hem NATO’dan hem de NATO üyesi ülkelerden destek talep etmiş ve NATO’yu yavaş hareket etmekle suçlamıştı.

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