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İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber katıldığı panelde şehirlerin geleceğini konuştu.

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İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda panele katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’ya gitti.

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber panele katıldı.

Panelde şehirlerin geleceği ve demokrasideki yeri konuşuldu.

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