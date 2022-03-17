İngiliz askeri uzman: Ukrayna, savaşı kazansa bile daha büyük bir tehlikeyle karşılaşabilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ünlü İngiliz savaş uzmanı Dr Mike Martin, Ukraynalıları bekleyen büyük tehlike konusunda uyardı. Martin, Ukrayna savaşı kazansa bile her yerde gezen silahlı kişiler, ülkeyi bir iç savaşa sürükleyebilir" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 22’nci gününde devam ederken, İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College Savaş Araştırmaları Bölümü’nden Dr Mike Martin, önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukraynalıları bekleyen ‘büyük tehlike’ konusunda uyardı.

Son dönemde Vladimir Putin’in Ukrayna’daki birliklerinin, modası geçmiş taktikler ve düşük moral yüzünden zor günler geçirdiği öne sürülüyordu. Ancak Martin, Rusya geri çekilse bile Ukrayna’nın yaşadığı zor durumun bitmeyebileceğini ifade etti.

Martin, Putin’in morali bozuk birliklerini güçlendirmek için Suriye gibi ülkelerden paralı askerler toplamak gibi hamlelerinin “umutsuzluk işaretleri” olduğunu söylerken, Orta Doğulu ve Afrikalı savaşçıların Rus savaş çabalarını artırabileceği fikrini reddetti.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Ancak Dr. Martin, Ukrayna için bir sonraki büyük tehlikenin iç savaş olabileceği konusunda uyardı.

Martin, karizmatik liderleri Başkan Volodimir Zelenskiy’den esinlenerek, birçok sıradan Ukraynalı cephede gönüllü olduğunu, saldırı tüfekleri ve diğer silahlarla donatıldığını hatırlattı. Martin, bu durumun Ukrayna için ‘büyük bir tehlike’ oluşturabileceği konusunda uyardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Martin, “Herkesi silahlandırdılar. Etrafta çok sayıda milis ve silah var Ruslar bile ayrılıkçı bölgelerde milislere para ödüyor. Savaş bitse bile kötü eğitimli milisler hata yapacak ve kazara sivilleri öldürecek…” yazdı.

‘BUNLAR HEP BİR İÇ SAVAŞIN REÇETELERİ’

Martin, işlerin kontrolden çıkması durumunda işlerin ‘iç savaş’a kadar uzanabileceğine dikkat çekerken, “Silahlı milislerin veya silahlı grupların kendi aralarında savaşmaya başlaması için zemin hazır. Bunlar hep bir iç savaşın reçeteleri” ifadeleriyle uyardı.

Afganistan’daki çatışma hakkında kapsamlı yazılar yazan eski bir İngiliz Ordusu subayı olan Dr Martin, bir iç çatışma tehlikesinin Başkan Zelenskiy ve danışmanları için hesaplamalarının bir parçası olması gerektiğini de söyledi.

‘PUTİN, MÜLTECİLERİ SİLAHLANDIRACAK’ İDDİASI

İngiliz uzman, “Toplumlarına onarılamaz bir zarar vermeden ve bir iç savaşa girmeden önce Rus ordusunu çöküşe zorlamaları gerekiyor. Kazanmaları ve ardından nüfusu silahsızlandırmaları gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Rus finans piyasaları uzmanı Bill Browder da Putin’in ‘Avrupa’ya giden büyük mülteci akışını silahlandırmak’ istediğini öne sürdü. “Bu kadar çok insanı içine çekerken iç politikamızı alt üst etmek istiyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Rus işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana yaklaşık üç milyon kişi Ukrayna’dan kaçtı.

İlginizi Çekebilir Askeri uzmandan Rusya-Ukrayna savaşı analizi: Putin'in zamanı daralıyor

İlginizi Çekebilir Kadirov, Kiev'deyim demişti, Ukrayna televizyonu Rusya'da dedi: Çeçen liderden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Kiev'de 16 katlı binaya füze düştü

İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Biden'dan yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki