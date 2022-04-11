İngiliz füzeleri Rus İHA’lara karşı: Ukraynalı asker paylaştı, gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin önemini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 47’nci gününde Ukraynalı asker Yuriy Kochevenko tarafından paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, Ukraynalı askerler, İngiliz yapımı bir füze ile bir Rus insansız hava aracını vurduktan sonra kutlama yaparken görülüyor. Videoda ses hızının üç katından daha hızlı hareket eden lazer güdümlü füzenin ateşlendiği anlar da yer alıyor. Ukraynalı asker, Rus İHA’sını İngiltere yapımı Starstreak füzesi ile vurduktan sonra ise Rus birliklere küfür ediyor.

Görüntüleri internette yayınlayan Ukraynalı asker Yuriy Kochevenko, füze sistemini tedarik ettiği için İngiltere’ye teşekkür etti ve Kiev’in ‘müttefiklerin desteğini etkin bir şekilde kullandığını’ da sözlerine ekledi.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DOĞRULADI

İngiltere, Ukrayna birliklerine yüksek hızlı hava savunma füzelerinin kullanımı konusunda eğitim veriyor ve vücut zırhı, kask ve savaş botları sağlıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, videonun 95. Hava Taarruz Tugayı tarafından çekildiğini doğruladı.

Asker Kochevenko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Ukrayna-Rus savaşında Starstreak taşınabilir hava savunma sisteminin (MANPADS) savaşta kullanımı oldukça başarılı olmaktadır. İngiliz savunma sistemleri Rus İHA Orlan’ı yok etti. Bu, Ukraynalıların İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a selamı. Teşekkürler İngiltere. Müttefiklerin desteğini etkin kullanıyoruz, daha fazlasını bekliyoruz. Bizim ve sizin özgürlüğümüz için!’ dedi.

JOHNSON DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Olay yerinden fotoğraflar, bir bölgede uzun süreli devriye gezme olasılığı ile görsel, radar veya radyo keşifleri için tasarlanmış Rus insansız hava aracının tahrip olmuş kalıntılarını da gözler önüne serdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Facebook’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin 10 Nisan’da Starstreak füze sistemini kullanarak başka bir Rus Orlan-10 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada ‘Harkov bölgesinde, İngiliz yapımı MANPADS ‘Starstreak’ ile başka bir Rus İHA’sı ‘Orlan-10’u başarıyla imha etti.’ ifadeleri yer aldı.

Rus insansız hava araçlarının düşürülmesi, Bay Johnson’ın İngiltere’nin Ukrayna’ya 100 milyon sterlin değerinde daha fazla silah göndereceğini ve Rus savaş suçları karşısında Kiev’e daha fazla tank getirmek için elinden geleni yapacağını açıklamasının ardından geldi.

Cuma günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısına ev sahipliği yapan Johnson, daha fazla Starstreak uçaksavar füzesi, tanksavar roketi ve insansız hava aracı dahil olmak üzere yüksek teknolojili tedarik sözü vermişti.

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