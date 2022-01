İngiliz istihbarat şefinden Çin’e ‘James Bond’ teşekkürü

Çin’in Batı istihbaratıyla dalga geçtiği James Bond videosu, İngiltere ve Çin arasında ilginç bir diyaloğa yol açtı. Sık sık Çin’e yönelik sert uyarılarda bulunan İngiliz istihbarat örgütü MI6’in şefi Richard Moore, video için “İlginiz ve beklenmedik bedava reklamınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İngiliz istihbaratının şefi, James Bond karakteriyle dalga geçilen video nedeniyle Çin'e teşekkür etti.

Fransa merkezli AFP haber ajansının haberine göre, MI6'in başkanı Richard Moore, Çin'de Batılı istihbarat örgütleriyle dalga geçmek için yayınlanan ve James Bond karakterinin bir kopyasını da içeren videoyu “bedava reklam” diye niteledi.

Çin'in yayınladığı No Time to Die Laughing (Gülmekten Ölmek İçin Zaman Yok) başlıklı videoda, ünlü James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmiyle ve giderek Çin'e daha fazla odaklanan Batı istihbaratıyla dalga geçiliyor.

Videoda James Bond'a benzeyen Pond isimli İngiliz ajanı, ABD yönetiminin telefonunu dinlediğini anlıyor. CIA kendisini Çin'de üretilen bir telefon almaması için uyarınca Pond, “ABD'nin dostu olmamak tehlikeli, dostu olmaksa ölümcül” diyor.

TWITTER’DAN YANIT VERDİ: İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, önceki gün İngiliz ve ABD istihbarat yetkililerinin Çin'le ilgili görüşmeleriyle dalga geçmek amacıyla söz konusu James Bond videosunu sosyal medyada paylaştı.

MI6 Şefi Moore da, Twitter'da bu paylaşıma yanıt vererek “İlginiz ve beklenmedik bedava reklamınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Sık sık Çin'i hedef alan sert açıklamalarda bulunan Moore, daha önce Çin'in yükselişinin İngiliz istihbaratının en önemli önceliği olduğunu söylemişti.

İngiliz hükümetinin geçen yıl ülkedeki tüm telekom operatörlerinin Huawei 5G cihazlarını kullanmasını yasaklama kararı, iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

