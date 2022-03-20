İngiliz medyasından Türkiye analizi: Turistin alacağı sepeti 26 sterline doldurdular

Son aylarda Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybı, tatil sezonu yaklaşırken İngiliz medyasının gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Tatil sezonu ve erken rezervasyonlar başlarken, İngiliz medyası da tatile ve İngilizlerin en uygun fiyatla hangi ülkelere tatile gidebileceğinin analizlerini yapmaya başladı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Covid-19 sonrasında İngiliz turistlerin rotayı uzaklara çevirdiğini yazdı. Gazete, Meksika, Güney Afrika ya da Tayland gibi bölgelere İngilizlerin merakının arttığını yazarken, bu ülkelerde İngiliz Sterlini’nin değerinin halen yüksek olduğunu vurguladı.

İngiliz Post Office’in hazırladığı Tatil Bütçesi Raporu’nda 2022 yılı için en uygun bütçeli tatil bölgeleri sıralandı. Listenin birinci sırasında ise Türkiye Marmaris bölgesi var. Son aylarda İngiliz Sterlini karşısında değer kaybı yaşayan TL ile birlikte İngilizler için en uygun lokasyon Marmaris olarak belirlendi.

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, “Türkiye ve Bulgaristan genel olarak en uygun fiyatlara sahip. Her ikisinde de fiyatlar düştü fakat yüzde 37’lik bir değer kaybı ile birlikte Marmaris bu yılın en ideal yeri oldu” denildi.

Raporda, İngiliz bir turistin tatilde alabileceği eşyalardan oluşan bir sepetin de ortalama maliyeti yayınlandı. Sepette, iki kişi için üç tabak akşam yemeği, şarap, şişe bira, kadeh şarap, bir kutu gazlı içecek, büyük su, bir bardak kahve, güneş kremi ve sinek kovucu krem bulunurken bunun fiyatının 26.13 İngiliz Sterlini tuttuğu belirlendi. Bu sepeti doldurmak için en çok paranın verileceği yer ise İzlanda’nın başkenti Reykjavik oldu. Reykjavik’te bu sepet 158.16 İngiliz Sterlini’ne dolduruluyor.

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