İngiltere Başbakanı Johnson: “Ukrayna’daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki savaşın 2023 sonuna kadar devam etme ihtimalinin "gerçekçi" olduğunu ifade etti. Johnson ayrıca İngiltere'nin Kiev Büyükelçiliğinin gelecek hafta yeniden açılacağını duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan ziyareti sırasında Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Başbakan Johnson, Ukrayna’daki savaşın 2023 yılı sonuna kadar sürme ihtimalinin “üzücü, ancak gerçek bir ihtimal” olduğunu ifade etti.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun hala savaşı kazanma ihtimali olduğunu ifade ederek, “Putin’in devasa bir ordusu var. Ayrıca siyasi olarak çok zorlu pozisyonda bulunuyor. Şu anda sahip olduğu tek seçenek, Ukrayna’ya yönelik korkunç yaklaşımı devam ettirmek. Ayrıca Mariupol’de bir kara köprüsünü güvence altına almaya çok yakın. Bu aşamada korkarım ki gerçekçi olmalıyız. Ancak aynı zamanda Ukraynalıların inanılmaz kahramanlığını ve savaşma isteklerini de gördük. Putin, Ukrayna halkının ruhunu işgal edemeyecek. Aksine, her gün yaptığı şey, Ukrayna halkının direnme iradesini güçlendirmek ve pekiştirmektir” dedi.

‘KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK’

Johnson, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının Kiev’de Rus güçlerine direnmedeki olağanüstü metanet ve başarısı, gelecek hafta Ukrayna’nın başkentindeki büyükelçiliğimizi yeniden açacağımızı açıklayabileceğim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Johnson, “Vladimir Putin bu saldırıyı sürdürürken İngiltere ve müttefiklerimiz pasif bir şekilde izlemeyecekler” şeklinde konuştu. Ukrayna’yı askeri olarak desteklemek için ne gibi adımlar atabileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Johnson, bu doğrultuda İngiltere’nin Polonya’ya T-72 tanklarını göndermek istediğini vurguladı.

Johnson, “T-72 tanklarından bazılarını Ukrayna’ya yardım etmesi için Polonya’ya göndermeyi düşünüyoruz” dedi.

Johnson, Ukrayna’da ve özellikle ülkenin Donbass bölgesinde olanlardan “derin endişe duyduğunu” söyleyerek Putin’e yönelik yoğun baskı dalgasının devam etmesi çağrısında bulundu.

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