İngiltere’de binlerce kurum, Uygurlara baskıyla bağlantılı şirketlerin kameralarını kullanıyor

Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskısı tüm dünyada tepki çekerken İngiltere’de bakanlıklar dahil binlerce kamu kurumunun Uygurlara yönelik sistematik baskı uygulamalarıyla ilişkili Çinli şirketlerin güvenlik kameralarını kullandığı ortaya çıktı. Bu kameraları kullanan kurumlar arasında okullar, polis departmanları ve hükümet binaları da var.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de okulların, polis güçlerinin ve hükümetin kullandığı güvenlik kameralarının büyük bölümünün Uygurlara yönelik sistematik baskı uygulamalarıyla ilişkili Çinli şirketler tarafından üretildiği olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri nedeniyle ABD'nin kara listesindeki Çin devletine bağlı Hikvision ve Dahua şirketlerinin kameralarının, İngiltere'deki binlerce kamu kurumunda kullanıldığını tespit etti.

The Times'ın haberine göre bu iki şirket, Çin'de Uygur Türklerinin alıkonduğu toplama kamplarına “teknik altyapı” sağlıyor.

İngiltere'de Çinli şirketlerin kamera sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, ülkedeki bazı sivil toplum örgütlerinin de tepkisini çekiyor.

Kişisel hayatın korunmasını savunan bazı gruplar da, yüz ve davranış tanıma ile takip özelliğine sahip gelişmiş kameraların insanların mahremiyetini ihlal ettiğini ifade ediyor.

İnsan hakları örgütü Big Brother Watch'ın elde ettiği verilere göre, Hikvision ve Dahua'nın kameraları İngiltere'deki ortaokulların yarısından fazlasında kullanılıyor. Soru yöneltilen 251 yerel yetkilinin yaklaşık yüzde 75'i de bu kameraları kullandıklarını doğruladı.

BAKANLIKLAR, EMNİYET, HASTANELER, ÜNİVERSİTELER…

Metropolitan Polis Teşkilatı dahil 15 emniyet birimi, 35 hastane ve 49 üniversite de Çinli şirketlerin güvenlik kameralarını kullanıyor.

Ayrıca adalet, çalışma ve sağlık bakanlıklarında da bu kameralar kurulu.

İngiltere Avam Kamarası'na bağlı dış ilişkiler komitesinin hükümetin Hikvision ve Dahua kameralarının kullanımını yasaklaması yönündeki talebi daha önce reddedilmişti.

‘KORKUNÇ BİR DURUM’

Big Brother Watch araştırma müdürü Jake Hurfurt, “Pekin'in insanlığa karşı suçlarına teknolojik altyapı sağlayan şirketlerin İngiltere'deki kamu kurumlarının yüzde 61'ine kamera sağlaması korkunç bir durum” dedi.

Hurfurt, bu durumun İngiltere halkı için büyük bir güvenlik riski yarattığını ve Çinli etnik azınlıklara yönelik hak ihlallerine doğrudan destek anlamına geldiğini ifade etti.

Çinli yetkililerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara yönelik uygulamaları, uluslararası toplumda büyük tepki çekiyor.

Sincan'da Çin'in gözaltı kamplarında bir milyondan fazla Uygur'un tutulduğu tahmin ediliyor. ABD dahil birçok ülke Sincan'daki durumu soykırım olarak nitelerken Çin ise hak ihlali iddiasını reddediyor.

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