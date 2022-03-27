İngiltere’den kritik hamle: ‘Starstreak füzeleri Ukrayna’ya gönderilmeye hazır’

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 'Ukrayna'ya en çok yardım eden' ülke olduklarını belirtti ve İngiliz yapımı Starstreak füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmeye hazır olduğunu açıkladı. Wallace ayrıca, Putin'in gücünü tamamen kaybettiğini bundan sonra en fazla Kuzey Kore ile iletişim kurabileceğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, İngiltere’den dikkat çeken bir adım geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, alçaktan uçan düşman jetlerini düşürmek için ses hızının üç katından daha hızlı hareket eden omuza monte bir füze olan Starstreak sisteminin, yakında Ukrayna’da kullanılmaya başlanacağını söyledi.

İngiliz yapımı uçaksavar füzelerinin, çatışmada ilk kez Ukrayna tarafından konuşlandırılacağı belirtilirken, Rus bombardımanına karşı etkili bir tehdit olabileceği belirtildi.

Haber, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgal sarsıldığı ve 16 binden fazla asker kaybettiği için geri adım attığını iddia etmesinin ardından geldi.

Wallace, ilk Ukrayna birliklerinin eğitildiğini ve Starstreak füzeleri ile konuşlandırıldığını belirtirken, İngiltere’nin Ukrayna’ya yardım etmek için ‘hemen hemen herkesten daha fazlasını yaptığını’ da sözlerine ekledi.

Ancak Savunma Bakanı, Zelenskiy’nin geçen haftaki NATO zirvesinde tank tedariki çağrısına karşı temkinli olduklarını belirten ifadelerde bulundu.

‘İNGİLİZ TANKLARI İŞE YARAMAZ’

Wallace, “Savaşta karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri silah sistemlerinin karmaşıklığıyla ilgili. Silah sistemleri ne kadar komplikeyse kullanmak için o kadar fazla eğitime ihtiyaç duyarsınız.” dedi. Wallace, ‘Zaten envanterinde bulunan Rus veya Sovyet ekipmanı. Sadece İngiliz tankları sağlamak gerçekten yaramaz.’ ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Putin’in generallerinin Ukrayna’daki savaş suçları için Nürnberg tarzı bir hesaplaşma ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarırken, ‘Mariupol’deki 1000’den fazla mülkün sistematik olarak imha edilmesi Cenevre Sözleşmelerine aykırıdır. Kullanılan silahların türü ve nasıl teslim edildikleri, yerlerin kasıtlı olarak hedef alındığını gösteriyor.” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazilerin Nürnberg mahkemelerine benzer kovuşturmalardan söz ettiğini söyleyen Wallace, “Sonunda adalet insanları bulur. Bunun eninde sonunda gerçekleşeceğinden şüphem yok.” dedi.

‘PUTİN’İN DELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği kimyasal silah saldırılarına Batı’nın “aynı şekilde karşılık vereceği” yönündeki uyarısına ilişkin bir soruya, Bay Wallace, “Cevaplar konusunda net olmamak Batı’nın çıkarınadır, ancak bence mesaj çok açık” dedi. “Batı’yı test etmeyin. Eskalasyon bir yanıt ortaya çıkaracaktır.’

Kremlin’in içinde savaşla ilgili kaygı arttıkça, Wallace, giderek paranoyaklaşan bir Putin’in, algılanan muhalifleri Stalin tarzı bir tasfiye başlatabileceği konusunda uyardı.

Putin’in iyi olmadığı yönündeki haberlere de yanıt veren Wallace, “Onun hiçbir şekilde deli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım, Ukrayna ve Rusya hakkında gerçekten neye inandığı hakkında, on yıldır işaret ettiği mirasına olan inancında devam ediyor. Ama oraya ulaşmak için mantıksız bir yol seçti. Putin zaten kaybetti. Putin artık dünyada bir güç değil. Bugün kazandığını düşündüğü her ne ise, uzun vadede kaybetmiştir. Onun mirası artık bir kayıptır.” dedi.

Wallace, Putin’in bundan sonra, günlerini Kuzey Kore’nin yıllık kutlamalarına davet edilerek geçireceğini de sözlerine ekledi. ‘Bir düzeyde, dünyanın artık Putin’den korkmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. O bir güç değil.’ dedi.

ZELENSKİY ÇAĞRI YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı hükümetleri ülkesine uçak, tank ve füze savunma sistemleri göndermeye çağırdı.

Gece geç saatlerde yaptığı konuşmada Zelenskiy, Avrupa’da özgürlüğü savunabilecek ağır silahların stoklarda toz topladığını söyledi.

Zelenskiy, Rus uçaklarının makineli tüfeklerle vurulamayacağını belirtti ve “NATO ne yapıyor? Rusya tarafından mı yönetiliyor? Ne bekliyorlar? 31 gün oldu. NATO’nun sadece yüzde 1’ini istiyoruz, daha fazlasını değil” dedi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ikame edilmeleri halinde ülkesinin Sovyet yapımı S-300 hava savunma füzeleriniUkrayna’ya gönderebileceğini söyledi.

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