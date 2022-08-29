Irak’ta ortalık karıştı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastılar… Ölü ve yaralılar var

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren protestolar sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçileri ise güvenlik güçleri tarafından saraydan çıkarıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının patlak veren protestolarda şiddet olayları yaşandı. Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basan Sadr destekçileri, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş ederek müdahale etmesinin ardından saraydan çıkarılırken, çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sadr destekçileri ile İran destekli grupların destekçileri ise Yeşil Bölge'nin dışında karşı karşıya gelerek birbirlerine taşla saldırdılar.

CUMHURBAŞKANI SALİH'TEN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaptığı yazılı açıklama ile tüm tarafları itidale çağıran Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, barışçıl protestonun meşru bir hak olduğunu ancak devlet kurumlarını sekteye uğratmanın tehlikeli bir gelişme olduğunu dile getirerek, Sadr Grubu destekçilerinin devlet kurumlarından çekilmesini istedi.

IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tın ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyuruldu.

Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini açıklamış, Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.

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