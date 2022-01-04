Irak’taki ABD üslerine ikinci SİHA saldırısı

Saldırıların, 2020’de ABD’nin hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Dün düzenlenen saldırıda imha edilen hava araçlarından birinin üzerinde “Süleymani’nin intikamı” yazıyordu.

Sozcu.com.tr

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Irak'ta ABD'nin askeri üsleri bugün de SİHA saldırısının hedefi oldu.

Irak'ta görev yapan ABD öncülüğündeki askeri koalisyondan bir yetkili, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu üssü hedef alan iki silahlı hava aracının yok edildiğini duyurdu.

Irak'ta dün de Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'li danışmanların bulunduğu üsse SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda can kaybı olmadığı bildirilmişti.

Saldırıların, 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

Dün düzenlenen saldırıda imha edilen hava araçlarından birinin üzerinde, “Süleymani'nin intikamı” yazısı olması, saldırıların İran'ın Irak'taki müttefikleri tarafından düzenlendiği şüphesini güçlendiriyor.

İran, Süleymani suikastının hemen ardından intikam sözü vermiş ve ABD’nin Anbar'daki hava üssüne ve Erbil’de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füzeyle saldırı düzenlemişti.

Irak'taki İran yanlısı Şii güçler de Süleymani suikastının intikamını alacaklarını dile getirmiş, ülkedeki ABD üsleri birçok defa saldırıya uğramıştı,

Irak'taki Şii grupların ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi yönündeki taleplerinin ardından, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetler geçen ay Irak’tan ayrılmıştı.

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