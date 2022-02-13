Irak’taki Cumhurbaşkanı kriziyle ilgili yeni gelişme

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in görevini sürdürmesine karar verdi.

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Irak'ta cumhurbaşkanı krizi sürerken, Irak Federal Yüksek Mahkemesi yeni kararını açıkladı. Mahkeme, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni bir cumhurbaşkanı seçilene kadar görevi başında kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Irak Mahkemesi tarafından adaylığı reddedilen eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise, alınan kararı “siyasi” olarak nitelendirdi.

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Zebari, partisinin kendisinden başka bir aday göstermediğini belirterek, “Alınan bu karar, Irak'ın başına deneyim sahibi güçlü bir başkanın gelmesini istemeyenlerin eseridir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak medyasında, meclisin yeni cumhurbaşkanı seçememesi halinde Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin göreve gelmesini engellemek için Cumhurbaşkanı Salih'in mahkemeye başvurduğu aktarıldı. (İHA)

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