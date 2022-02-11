İran Cumhurbaşkanı: Viyana’daki müzakerelere hiç umut bağlamadım

İslam Devrimi’nin 43. yılı nedeniyle bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi, “Umudumuz ülkemizin doğusunda, kuzeyinde, batısında ve güneyinde. Viyana’da ve New York’ta değil” dedi.

Sozcu.com.tr

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Viyana'da nükleer anlaşmanın canlandırılması amacıyla devam eden görüşmelere asla umut bağlamadığını söyledi.

İran İslam Devrimi'nin 43. yılı nedeniyle bir konuşma yapan Reisi, “Umudumuz ülkemizin doğusunda, kuzeyinde, batısında ve güneyinde. Viyana'da ve New York'ta değil” dedi.

Batı yerine dünyaya ve özellikle de komşu ülkelere odaklandıklarını ifade eden İran lideri, nükleer müzakerelere değil ülkenin ekonomik potansiyeline güvendiklerini söyledi.

Reisi'nin televizyonda yayınlanan konuşmasının sık sık “Amerika'ya ve İsrail'e ölüm” sloganlarıyla kesilmesi dikkat çekti.

MÜZAKERELER AYLARDIR SÜRÜYOR

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin süren görüşmeler 10 günlük bir aranın ardından salı günü yeniden başladı. Ancak birçok konuda aylardır uzlaşma sağlanamadı.

2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini anlaşmadan çekmiş ve İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. ABD'yle dolaylı müzakereleri sürdüren İran tarafı, yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı pazartesi yaptığı açıklamada ABD'nin siyasi bir karar vermesi gerektiğini, yaptırımlar kaldırılmazsa nükleer anlaşmayı tartışmayacaklarını duyurdu.

ABD yönetimi, birkaç hafta içinde anlaşma sağlanamazsa nükleer müzakerelerin çökeceği uyarısında bulundu.

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