İran’da Erdoğan, Putin ve Reisi arasındaki üçlü zirveden Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan üçlü zirveden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’deki krizi biz çıkarmadık tüm yükü biz alamayız” ifadesini kullanırken, "Putin Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım" dedi.

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İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında düzenlenen üçlü zirve başladı.

Zirve sırasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecek. Terör odaklarını Suriye'den atmaya kararlıyız. Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer yok” dedi.

Erdoğan ayrıca, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir. İdlib'teki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir.

* Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Suriye’de Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızla somut sonuçlar elde etmesi temin edilmeli.

PUTİN: GÖRÜŞMELERİN İLERLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım” ifadesini kullandı.

REİSİ: SURİYE’DE ÇÖZÜM ASKERİ MÜDAHALE DEĞİL DİPLOMASİDİR

Zirvede konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi şu ifadeleri kullandı:

* Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz.

* Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslararası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye'deki istikrar geri dönsün.

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