İran’da İsrail ajanı olmakla suçlanan kişiler gözaltına alındı
İran’da üç kişi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
İran, İsrail dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yapmakla suçlanan üç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
İrna ajansının haberine göre, üç kişi İran'ın güneydoğusundaki Sistan Belucistan bölgesinde dün gece gözaltına alındı. İran istihbaratından yapılan açıklamada, bu kişilerin İran'a ait gizli bilgileri sızdırma suçlamasıyla mahkeme kararı üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltılarla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi.
İran, daha önce de ülke içinde İsrail için casusluk yaptıkları suçlamasıyla bazı kişileri hapse atmıştı.