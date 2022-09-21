İran’da olaylar büyüyor: İnterneti kestiler

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolar sürüyor. Son olarak ülke genelinde 'güvenlik' nedeniyle internet erişiminde kısıtlamalar yaşanmaya başladı.

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolar sürüyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Tahran’ın kuzeybatısındaki Kazvin eyaletinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, ülke liderlerinin aleyhinde sloganlar attı. Göstericilerden bir kısmının caddedeki polise ait bir minibüsü ve bir otomobili ateşe verdiği belirtildi.

Rejim güçleriyle çatışmaların yaşandığı İran’da son olarak dini liderler Hamaney ve Humeyni’nin resimleri devlet binalarından indirilmeye başlandı.

ÜLKEDE İNTERNET KESİLDİ

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ülke genelinde internet erişimlerinde sıkıntı yaşanmaya başladı. İran İletişim Bakanlığı, kesintilerin ‘güvenlik’ nedeniyle olduğunu öne sürdü. Protestolar sırasında İran’da internet erişiminin “güvenlik nedenleriyle” kesintiye uğrayabileceği belirtildi.

Reşt kentinde düzenlenen gösteriler sırasında da polis ve eylemciler arasında şiddetli arbede yaşandı. Bazı göstericilerin 2 banka şubesini tahrip ettiği ve İmam Musa Kazım Cami’sini de ateşe verdiği görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, eylemcilerin bir polis aracını ateşe verdiği ve bir ambulansı tahrip ettiği de yer alıyor. Sosyal medyadaki aktivistler ise gözaltına alınarak ambulansın içerisinde bekletilen göstericilerin kurtarıldığını öne sürdü.

Olayların başlamasından bu yana en az 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

‘POLİS MEMURUNU YAKMAYA ÇALIŞTILAR’

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zincan, İlam, Hemedan gibi bir çok kentte gösteriler yapıldığını ve Meşhed’de protestocu bir grubun bir otomobili ve bir polis memurunu ateşe vermeye çalıştığını yazdı.

Sosyal medyada de eylemlerle ilgili birçok kentten paylaşılan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı görüldü.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı. Kürdistan eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, “provokatörler” tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

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