Irkçı teröristin manifestosu ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında mide bulandıran ifadeler yazmış

ABD'de önceki gün bir alışveriş merkezine saldırarak 11'i Afro-Amerikalı olan 13 kişiyi öldüren 18 yaşındaki ırkçı terörist Payton Gendron'un saldırı öncesinde yazdığı 180 sayfalık manifesto ortaya çıktı. Manifestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili mide bulandıran ifadeler yer aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD, önceki gün Buffalo’da bir alışveriş merkezine saldırı düzenleyen 18 yaşındaki beyaz ırkçı terörist Payton Gendron’u ve yazdığı 180 sayfalık manifestoyu konuşuyor…

Ağırlıklı olarak Afro-Amerikan nüfusun yaşadığı bölgedeki işletmeye ağır silahlarla giren ve 11’i Afro-Amerikan olmak üzere toplam 13 kişiyi öldüren Gendron yakalanırken saldırganın yazdığı manifestoda ise kan donduran ifadeler yer aldı.

Gendron’un geçmişte de sosyal medya üzerinden ırkçı ve saldırgan ifadeler kullandığına dikkat çekilirken, teröristin saldırıyı Amazon’un sahibi olduğu Twitch isimli sosyal medya platformundan canlı yayınladığı da belirtildi.

Gendron, ırkçılar arasında yaygın olan “Büyük Değişim Teorisine” dayandırdığı 180 sayfalık manifestoda bazı üst düzey isimleri öldürmek istediğini de söyledi. Gendron’un manifestosunda kan donduran ifadeler yer aldı. Irkçı teröristin İngiltere’nin başkenti Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, milyarder George Soros ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürmek istediği de belirtildi.

Manifesto’da, “Ülkemizin ve ırkımızın düşmanı olup rahatça gezen insanlar var. Milyarder George Soros, Batı’ya saldırılardan sorumlu. Sıradan insanların servetine saldırıyor ve radikal solu destekliyor. Yeni düzene geçmek isteyen Yahudilerden biri” ifadesi yer aldı. Manifestoda ayrıca Erdoğan hakkında, “İnsanımızın en eski düşmanlarının lideri” denildi.

Aynı bölümde Sadiq Khan hakkında ise, “İngiliz halkını uzaklaştırıp etnik değişiklik yaratıyor. Pakistanlı Müslümanlar Londra halkını temsil ediyor artık” yorumunu yaptı.

ABD’li yetkililer, manifestoyu incelemeye aldıklarını ve manifesto içinde Buffalo’daki saldırının planının da yer aldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir ABD'deki kanlı saldırının faili 18 yaşında bir genç çıktı... O anları canlı yayınladı iddiası ortalığı karıştırdı