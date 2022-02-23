İsrail’den Suriye’ye yeni füze saldırısı

Son dönemde Suriye'ye yönelik füze saldırılarını sıklaştıran İsrail, son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytire kentine çok sayıda füze fırlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire kentindeki mevzilere çok sayıda füze atarak maddi zarara yol açtı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamaya göre, füzeler sabaha karşı TSİ 01.30’da İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri’nden atıldı. İsrailli askeri yetkililerse saldırı hakkında bir açıklama yapmadı.

İsrail, Suriye’deki İranlı hedefler olarak nitelediği gruplara karşı sık sık saldırı düzenliyor.

Lübnan’daki Hizbullah grubunun da dahil olduğu İran destekli güçler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı muhalif güçlere karşı desteklemek için son 10 yıldır bölgede faaliyet gösteriyor.

İlginizi Çekebilir İsrail'den Şam'ın güneyine füze saldırısı