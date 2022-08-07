İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı yükseliyor
Gazze'den İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile kentte siren sesleri yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybının 41’e yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren sesleri yükselmeye başladı.
Gazze’den atılan roketler, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, başkentte yükselen siren seslerinin ardından Filistinli vatandaşların kutlama yaptığı görüldü.
Bölgede can kaybı ve yaralı olmadığı bildirilirken, İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail vatandaşlarına güvenli yerde kalmaları çağrısı yapılarak, İsrail’in operasyonlarının henüz tamamlanmadığı bildirildi.
CAN KAYBI YÜKSELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 41'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.