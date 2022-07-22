İsrailli gazetecinin yasağı delip Mekke’ye girmesine yardım eden kişi tutuklandı

İsrailli gazeteci Gil Tamary’nin İslam dünyası için kutsal olan, Kabe'ye de ev sahipliği yapan ve Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu Mekke'de gizlice gezmesiyle patlak veren kriz sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrailli bir gazetecinin İslam dünyası için kutsal olan ve Kabe’ye de ev sahipliği yapan Mekke’ye gizlice girmesiyle patlak veren krizde yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail televizyonu Channel 13 muhabiri Gil Tamary, Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu Mekke’de çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca krize yol açmıştı. Tamary, kontrol noktalarında Müslüman olmayanların girişinin engellendiği Mekke caddelerinde arabayla dolaşırken çektiği bir videoyu paylaşmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tamary’nin videosu Suudi Arabistan’da büyük tepkiye yol açmış, birçok kişi Yahudi bir gazetecinin kente girmesini “ülkenin geleneklerine saygısızlık” diye nitelemişti.

Son olarak İsrailli gazeteciye yardım ettiği öne sürülen bir Suudi gazeteci tutuklandı. Suudi basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bu kişinin Tamary’nin Mekke'ye girmesine ve kenti dolaşmasına yardım ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor ancak ikili ilişkiler son yıllarda gelişiyor. Öte yandan Suudi yetkililer, Filistin sorunu çözülmeden İsrail’le normalleşmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

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