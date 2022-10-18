İsveç’te yeni hükümet belli oldu: Türkiye detayı dikkat çekti

Eylül ayında kıyasıya bir seçim sürecini geride bırakan İsveç'te yeni hükümet açıklandı...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte geçen aylarda NATO’ya girmek isteyen ve Türkiye ile gerilim yaşayan İsveç’te yeni hükümet kuruldu… Eylül ayında yapılan seçimlerden sonra hükümet değişikliği bugün gerçekleşti.

İsveç’in sağcı başbakanı Ilımlıların lideri Ulf Kristersson, bakanlarını seçmeye başladı. Hükümet kurma çalışmaları sonrasında İsveç parlamentosu dün Kristersson’un azınlık koalisyonuna yeşil ışık yakmıştı. İsveç’te önceki dönem görevde olan kabinede değişiklik yaşanırken, Kristersson, ekonomi bakanlığına Elisabeth Svantesson’u, dışişleri bakanlığına ise Tobias Billstrom’u getirdi.

NATO’ya girmek isteyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç’te yeni hükümetin gündeminin de bu süreç olacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetinin terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapmadığını açıklamış ve üyelik sürecine karşı çıkmıştı. Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye ikna edilmiş ve üyelik süreci başlamıştı.

Bugün açıklamalarda bulunan yeni başbakan Kristersson hükümetinin programını açıklarken, NATO üyeliği de gündeme geldi. Parlamentoda konuşan Kristersson, “Bu zorlu bir durum ve çok daha kötü hale gelebilir” dedi.

DÜN DE TÜRKİYE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kristersson’un, geçmişte Göç ve İltica Bakanı olarak görev yapan ve Türkiye’ye de ziyarette bulunan Tobias Billström’u dışişleri bakanlığı görevine getirmesi de dikkat çekti. Kristersson ayrıca Pal Jonson’u da savunma bakanı yaptı.

Önceki gün açıklamalarda bulunan Kristersson, “İsveç ve Finlandiya olarak anlaşmanın hükümlerini yerine getiriyoruz. Üç ülke arasında yakın diyalog devam ediyor. Bence iyi gidecek. Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılmaya istekli ve bence diğer NATO ülkeleri de katılmamızı istiyor” demişti. Kristersson, “Bence, Türkiye’yi İsveç ve Finlandiya’nın birlikte NATO girmesi konusunda ikna edebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

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