İtalya’ya ‘Putin’in Şehrazat’ına el koyun’ çağrısı

Hapisteki Rus muhalif Navalni’nin yolsuzlukla mücadele ekibi, 700 milyon dolar değerindeki yatta Rus gizli servisinden çalışanların bulunduğunu belirterek, İtalya’ya yata el koyma çağrısı yaptı. Dünyanın en pahalı yatları arasında yer alan Şehrazat’ın Putin’e ait olduğu iddiası uzun süredir gündemde.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu düşünülen Scheherazade (Şehrazat) isimli süper lüks yat yine tartışma yarattı.

Hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin yolsuzlukla mücadele ekibi, 700 milyon dolar değerindeki yatta çalışanların Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından işe alındığını ortaya çıkardı ve bunun yatın Putin'e ait olduğunu doğruladığını belirtti. Yatta Rus gizli servisinden çalışanların da bulunduğu iddia edildi.

Bu haberin ardından İtalya, yata el koyma çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

HAVUZ, DİSKO, HELİKOPTER PİSTİ, GÜZELLİK SALONLARI…

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olduğu söylenen Şehrazat, bir süredir İtalya'da bakımda. 140 metre uzunluğundaki yatta bulunan dev havuz, çatısı kapandığında büyük bir disko dans pistine dönüşüyor. Yatta ayrıca iki helikopter pistiyle spa ve güzellik salonları da bulunuyor.

Rus oligarklara ve yetkililere son dönemde uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki en zengin isimlerin yatlarına ve çeşitli mal varlıklarına el konmuştu. Birçok Rus da yaptırımlardan kaçmak için yatlarını farklı yerlere kaçırmıştı.

Navalni'nin ekibi, YouTube'da yayınladıkları videoda lüks yatın yanı sıra Putin ve ailesine ait olduğu belirtilen lüks mülklerin bir listesini de açıkladı. Buna göre Putin'in eski eşi Ludmila Fransa'nın güneyindeki lüks tatil merkezi Biarritz'de bir villa yaptırırken, 35 yaşındaki kızı Katerina da Fransa sahillerinde bir kalede yaşıyor.

Navalni'nin ekibi, Putin'in pahalı mülklerini asla kendi adına kayıt ettirmediğini belirterek “Bu Putin'in Ruslardan çaldığı ve Rus askerlerin şimdi uğruna öldüğü bir başka mülk” ifadelerini kullandı. Navalni'nin ekibi, daha önce de Putin'e ait olduğu belirtilen Karadeniz kıyısındaki lüks malikanenin fotoğraflarını paylaşmış, Kremlin ise iddiayı reddetmişti.

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