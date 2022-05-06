Japonya, Rusya’ya yaptırımları genişletiyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin yaklaşık 140 Rus vatandaşı ve daha fazla Rus bankasının varlıklarını dondurarak Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişleteceğini açıkladı. Kishida askeri bağlantılı yaklaşık 70 Rus kuruluşun da ihracat yasağı listesine ekleneceğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Tokyo’dan Moskova’ya yeni yaptırım kararı geldi. Bir hafta süren Güneydoğu Asya ve Avrupa turunun bitiminde İngiltere’de açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin yaklaşık 140 Rus vatandaşın ve daha fazla Rus bankasının varlıklarını dondurarak Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları genişleteceğini duyurdu.

Askeri bağlantılı yaklaşık 70 Rus kuruluşun da ihracat yasağı listesine ekleneceğini ifade eden Kishida, ayrıca kuantum bilgisayarlar ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin Rusya’ya ihracatının yasaklanacağını belirtti.

İngiltere öncesinde gittiği Endonezya, Vietnam ve Tayland ziyaretleri dahil siyasi temaslarının verimli geçtiğini söyleyen Kishida, Kuzey Kore meselesi ve Çin’in bölgede artan askeri varlığı dahil bölgesel konuları da muhatapları ile ele aldıklarını vurgulayarak zorlu güvenlik ortamının üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir Kremlin: Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi