Kahve çuvallarından yarım ton uyuşturucu çıktı

Nestle şirketine ait Nespresso fabrikasındaki çuvallarda yarım tondan fazla uyuşturucu bulunduğu bildirildi. Olayın duyulmasının ardından şirket açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsviçre polisi, kapsül kahve üreticisi Nespresso’nun fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kg kokain ele geçirdiğini açıkladı.

Yetkililere göre Romont’taki fabrikanın çalışanları, kahve çuvallarının içinde beyaz toz bulunan torbaları görünce polise haber verdi. Daha sonra olay yerine gelen polis, beşten fazla nakliye konteynerinde uyuşturucuya rastladı. İlk soruşturma sonuçlarına göre, kokainin Brezilya’dan geldiği öne sürüldü.

Polis yüzde 80 saflık derecesine sahip olan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro olduğunu vurguladı.

Nestle şirketine ait Nespresso’dan yapılan açıklamada, tesisteki kahve kapsüllerinin uyuşturucu ile temas etmediği ve üretimde aksama olmadığı belirtildi. Nespresso’dan yayınlanan açıklamada, “Tüketicilere tüm ürünlerimizin güvenli olduğuna dair güvence vermek istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Fribourg kantonu polis müdürü Marc Andrey, “Fribourg için ele geçirilen bu kokainin miktarı kesinlikle büyük. Hatta olağanüstü büyüklükte denebilir” dedi. Polis, kaçakçıların bu kokaini Avrupa pazarına göndermeyi amaçlamış olabileceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir Partnerinin spermini çalan kadına 6 ay hapis cezası

İlginizi Çekebilir AB, Putin'in sevgilisine yaptırım uygulamak için harekete geçti