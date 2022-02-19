Kanada’da aşı karşıtı kamyonculara sert müdahale

Kanada’da polis, günlerdir Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden ve başkent Ottawa'daki parlamento binası çevresinde kamp kuran kamyonculara müdahale ederek 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr

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Kanada’nın başkenti Ottawa'da parlamento binası çevresini kuşatan polis, 3 haftadır bölgeyi işgal eden kamyonculara müdahale etti. Bölgeden ayrılmak istemeyen ve polisle çatışan 100’den fazla kişi gözaltına alınırken alandaki çok sayıda kamyon ve araç da çekicilerle alındı.

Ottawa Emniyet Müdürü Steve Bell, sokaklarda kontrolü tümüyle ele alana dek çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bell, olaylarda bir polisin hafif yaralandığını ama göstericiler arasında yaralanan olmadığını söyledi.

Protestocuların iki lideri önceki akşam gözaltına alınmış, gösterilerin merkezi olan başkent Ottawa’daki parlamento binası çevresine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

ABD’ye girişlerde uygulanan aşı zorunluluğuna tepki olarak başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı harekete dönüşmüştü. Ottawa’daki parlamento binası çevresini 400’e yakın araçla kuşatan aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncular ve destekçileri, bölgeyi gürültülü bir parti alanına çevirmişti.

7 yıllık iktidarının en kötü kriziyle karşı karşıya kalan Başbakan Justin Trudeau, gösteriler nedeniyle ülke tarihinde ilk defa Acil Durumlar Yasası’nı yürürlüğe koymuştu.

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