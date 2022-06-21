Kanada’dan tek kullanımlık plastik ürünlerine yasak

Bu hafta Kanada hükümeti, tek kullanımlık plastik üretimini ve ithalatını yasaklayan son düzenlemeleri resmen yayınladı. Bu yasak, plastik poşetler, gıda kapları, karıştırma çubukları ve pipetler dahil olmak üzere tek kullanımlık plastik ürünlerini kapsayacak.

Sozcu.com.tr

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Kanada, çevre kirliliğini azaltmak için plastik ürünlerin kullanımını azaltmada yeni bir adım attı. Ülke, tek kullanımlık plastik ürünlerinin satışını durdurmak için harekete geçiyor. Bu süreçte de işletmelere yeni düzenlemelere geçmeleri ve mevcut stokları tüketmeleri için ek süre tanıyor.

Buna ek olarak hükümet, 2025’in sonuna kadar altı plastik kategorisinin ihracatını da yasaklayacağını söyledi.

Hükümet, yaptığı basın açıklamasında, “Bu yasak, önümüzdeki on yılda, 1,3 milyon tondan fazla geri dönüştürülmesi zor plastik atığın ve 22.000 tondan fazla plastik kirliliğinin tahmini olarak ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacak. Bu yeni düzenlemeler Kanada için bir dönüm noktası. Çevreyi korumak, ülke genelinde daha temiz ve daha sağlıklı topluluklar yaratmak için güçlü adımlar atıyoruz” dedi.

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