Kar yağışında otoyolda hizmet veremeyen şirkete 2 milyon euro ceza

Yunanistan’ın başkenti Atina’yı çevre illere bağlayan otoyolda geçtiğimiz ay meydana gelen kar yağışında yüzlerce sürücünün mahsur kalmasına neden olan otoyol işletmecisi şirkete 2 milyon Euro para cezası verildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli kar yağışı sırasında başkent Atina'yı çevre illere bağlayan Attiki oto yolunda 1200 araç ve yaklaşık 3500 kişi 20 saat boyunca mahsur kalmış, mahsur kalanları asker kurtarmıştı.

Olayın ardından otoyolu işleten Attiki Odos şirketi mahsur kalan sürücülere 2 biner Euro tazminat ödemeyi kabul etmişti.

BU KEZ 2 MİLYON EURO CEZA VERİLDİ

Bugün Yunanistan medyasında yer alan habere göre Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, şirkete bu olaydan dolayı idari para cezası kesilmesini kararlaştırdıklarını belirterek 2 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Karamanlis, ‘Yunanistan'da asla beklemediğimiz bir olay gerçekleştiBu nedenle kurduğumuz soruşturma komisyonu verileri inceledi, suçlular ve sorumlulukları hakkında sonuca vardı ve onlara azami para cezası verdi' ifadelerini kullandı.