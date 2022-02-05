Karadağ’da hükümet düştü

Karadağ'da hükümet, parlamentodan güvenoyu alamaması sonucu düştü.

Sozcu.com.tr

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Karadağ’da haftalarca süren siyasi kriz derinleşti. Başbakan Zdravko Krivokapiç liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentoda dün gece gerçekleştirilen oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyonun küçük ortağı olan ilerici Birleşik Reform Eylemi (URA) Partisi de hükümetin aleyhinde oy kullandı. URA milletvekili Milos Konatar, “İşler yolunda gitmiyor. Bir çözüm sunmak ve ülkenin Avrupa geleceği adına yeni bir aşamaya geçmesi bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Muhalefetteki Sosyalist Demokrat Parti’den Danijel Zivkoviç de, “Bugün zaferle övünme günü değil. Karadağ’ı bir krizden çıkarmak için önümüzde ciddi bir yol var” diye konuştu.

Başbakan Krivokapiç ise oylamanın yapıldığı oturuma katılmadı.

Krivokapiç hükümeti, Covid-19 salgınını yönetememek, yatırım yapmamak, istihdam oluşturmak ve Avrupa entegrasyonunda yavaş yol almakla eleştiriliyordu.

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