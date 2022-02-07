‘Kennedy suikastının emrini eski CIA Direktörü verdi’

ABD tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olan Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia tartışma yarattı. Yıllardır suikastı inceleyen adli patoloji uzmanı Cyril Wecht’e göre, suikast emrini kendisini işten atan Kennedy’ye öfkelenen ve intikam almak isteyen eski CIA Direktörü Allen Dulles verdi.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada şok etkisi yaratan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

22 Kasım 1963'te 46 yaşındayken Dallas'ta vurularak öldürülen dönemin ABD Başkanı Kennedy'nin suikastında CIA'in parmağı olabileceği öne sürüldü.

Yaklaşık 60 yıldır suikastı inceleyen 90 yaşındaki adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, “The JFK Assassination Dissected” isimli kitabında Kennedy'yi öldüren eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını ileri sürdü.

Dulles, Küba'da Fidel Castro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın başarısız olması üzerine Kennedy tarafından CIA'deki görevinden alınmıştı.

‘ESKİ CIA DİREKTÖRÜ İNTİKAM İSTEDİ’

New York Post gazetesine konuşan Wecht, tetikçi Oswald'ın CIA ajanı olduğunu, işten atılmasına öfkelenen eski CIA Direktörü Dulles'un intikam için suikast emrini verdiğini söyledi.

Wecht, suikastı soruşturan komisyonda de görev alan Dulles'un olayın üstünü örttüğünü ifade etti. Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonu, Oswald'ın suikastı tek başına planladığı sonucuna varmıştı

Başkan John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te eşi Jackie Kennedy'yle birlikte üstü açık bir araba içinde Dallas’ta bir konvoyda ilerlerken ensesinden, boğazından ve başından vurulmuş, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

Olaydan bir gün sonra eski bir donanma askeri olan Oswald tutuklanmış ve kısa süre sonra da Jack Ruby isimli kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Oswald'ın öldürülmesi Kennedy suikastıyla ilgili birçok sorunun yanıtsız kalmasına yol açmıştı.

Ruby 1967'de hapishanede, eski CIA şefi Dulles ise 1969'da öldü.

ABD tarihinin en karanlık olaylarından biri olan Kennedy suikastının arkasında CIA'in, Küba'nın, mafyanın, Rusların ve Kennedy döneminde Başkan Yardımcısı olan Lyndon B. Johnson'ın olduğu yönünde birçok iddia yıllar içinde tartışma yarattı.

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