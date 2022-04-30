Kıbrıs’ta sular durulmuyor: Güvenoylaması öncesinde arka arkaya toplantılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyasi belirsizlik ve çalkantı dinmek bilmiyor...

Sozcu.com.tr

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KKTC’de geçen hafta dağılan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından parlamentodaki en kalabalık parti olduğu gerekçesiyle yeniden hükümet kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 3 partili koalisyonu güvenoyu öncesinde dağıldı.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan oylamada dün gece Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin hükümetten çekildiğini açıklaması KKTC’de gerilimi yükseltti. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren siyasi partiler toplantı gerçekleştirirken KKTC medyası, erken seçim yapılabileceğinin sinyalini verdi.

“ERKEN SEÇİM GÖRÜNTÜSÜ VAR”

Başbakan Sucuoğlu yaşananlarla ilgili olarak, Cuma günü sabah saatlerinde yaptıkları temaslarda bir sıkıntı görünmediğini belirterek, “ne olduysa öğleden sonra oldu ve kararlarını değiştirdiler” dedi.

Sucuoğlu, “Burada artık bir erken seçim görüntüsü var. Benim gördüğüm ülkeyi burada bir erken genel seçim bekliyor. Başka olasılıklar da olur mu bilemiyorum ama bu kadar denemeden sonra bir şey olmuyorsa da demokrasi gereği bir erken seçim olmasının tartışılması gereken bir sürece gireceğiz” ifadesini kullandı.

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