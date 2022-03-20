Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya’nın saldırdığı binaları ziyaret etti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya tarafından vurulan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta, Rus ordusu başkent Kiev'i hedef almayı sürdürüyor.

Rus bombardımanında Kiev'in Svyatoşın semtinde bulunan sivil yerleşim alanları zarar görürken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, bombardımanın hedefi olan sivil yerleşim yerlerini ziyaret etti.

Rus bombardımanın verdiği hasarı kamerayla kayda alan Kliçko, “Arkadaşlar, sevgili Kievliler. İşte Rus dünyasını görüyoruz. Düşman başkenti vurmaya devam ediyor. Svyatoşın semtinde 10 katlı binanın yanına bomba düştü. Ev zarar gördü, araçlar yandı ve çok şükür anaokulu etkilenmedi. Can kaybı henüz yaşanmadı. 5 kişi yaralandı ve aralarında 2'si hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde doktorlar ve kurtarma ekipleri çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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