Kiev’de sokağa çıkma yasağı yeniden uzatıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 31 gündür sürerken, başkent Kiev'deki sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibariyle başlayıp 28 Mart 07.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Kiev bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına sebep olarak, Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki yaşanabilecek çatışmalar gösteriliyor.

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