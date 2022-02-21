KKTC’de UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onayladı.

Sozcu.com.tr

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KKTC’de yeni hükümet kuruldu… Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun üç partiden oluşan hükümetin bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan onay aldı ve ülkede yeni hükümet kuruldu.

Kıbrıs medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Sucuoğlu’nun tecrübeli kişilere kabinede yer verdiği belirtildi. Sucuoğlu, “Pırıl pırıl yeni 9 arkadaşımız var… Tabii ki diğer bekleyen arkadaşlarımız var. Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir. Belli bir süre sonra bu bir bayrak devridir. Görev almayan arkadaşlarımıza da görevler verilecektir” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, gerekli görülmesi durumunda bakanların görevlerinin değişebileceğinin de sinyalini verdi.





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