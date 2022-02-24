Korkunç iddia: Putin, Belarus üzerinden Ukrayna’ya girdi, yüzlerce ölü var

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline evrildi. Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kaybın yaşandığını öne sürdü.

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Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüşürken, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin ulusa sesleniş konuşmasında “mümkün olduğu kadar evlerinizde kalın” çağrısına rağmen Ukraynalılar panik içinde yollara düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini ‘özel bir askeri operasyon’ olarak nitelerken, amacının ülkeyi işgal etmek değil ‘askerden arındırmak’ olduğunu vurguladı.

‘YÜZLERCE KAYBIMIZ VAR’

Rusya’nın Perşembe sabahı erken saatlerde yalnızca askeri tesislere saldırdıklarını söylemelerine ve sivil nüfustan uzak durduklarında ısrar etmelerine rağmen, ABD merkezli CNN International, Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın ‘yüzlerce kaybımız var’ iddiasını sayfasına taşıdı.

Reuters’ın duyurduğu, Ukrayna’dan yapılan resmi açıklamada ise, en az 8 kişinin Rusya’nın bombardımanı nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin Perşembe günü erken saatlerde ülkenin doğusunda, Harkov yakınlarında beş Rus uçağını ve bir helikopteri düşürdüğünü söyledi. Rusya’dan bu iddialara jet yalanlama geldi.

Ukrayna sınır gücü, kuzeydeki karakollarının hem Rus hem de Belarus güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi. CNN, yerel saatle 06.48’de Belarus üzerinden Ukrayna’ya silahlı güçlerin ve tankların girdiğini duyurdu.

SINIR ASKERLERİ ARASINDA YARALILAR VAR

Ukrayna hükümet sözcüsü, Rusya’nın Kiev’e sadece 120 mil uzaklıktaki Belarus sınırını da işgal ettiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Ukrayna devlet sınırı Rusya ve Belarus birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, sınırdaki Ukrayna güçleri arasında yaralanmalara ilişkin bilgi aldıklarını da vurguladı.

Rusya’nın nüfuslu bölgelerden kaçındığı ve yalnızca askeri hedeflere saldırdığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CNN’in bildirdiğine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e de saldırıların başladığı belirtildi. Bölgeden gelen görüntüler, Kiev’in göbeğine düşen füzeyi de gözler önüne serdi. Halkın panik içinde olduğu ve kentten kaçışların başladığı aktarıldı.

Twitter’daki doğrulanmayan raporlara göre, Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz’deki Odessa limanına, yerel saatle sabah 6’dan kısa bir süre önce büyük çıkarma gemileri ve helikopterler dahil olmak üzere, denizden de giriş yapıldı. Ancak bu iddialar da daha sonra yalanlandı.

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