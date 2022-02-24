Kozmetik devinde şok

Instagram'da yaptığı ırkçı söylemler nedeniyle Estee Lauder yöneticisi John Demsey'in görevi bir süreliğine askıya alındı.John Demsey, MAC ve Clinique dahil olmak üzere bir portföyü denetliyor.

Sozcu.com.tr

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Kozmetik devi Estée Lauder, yöneticilerinden John Demsey’in sosyal medyada yaptığı kişisel paylaşım nedeniyle bir krizin ortasında kaldı.

Demsey, Instagram hesabında pazartesi günü ırkçı bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine New York merkezli kozmetik şirketi, yönetici grup başkanı olarak görev yapan ve MAC ve Clinique de dahil olmak üzere güçlü bir marka portföyünü yöneten John Demsey’in görevi bir süreliğine askıya alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 30 YILLIK İŞİNDEN ETTİ

İcra Kurulu Başkanı Fabrizio Freda ve Yönetim Kurulu Başkanı William Lauder, salı günü şirket liderlerine gönderilen bir notta, “John Demsey, Instagram hesabında yayınlanan içerik nedeniyle ücretsiz izne çıkarılıyor.”

Notta şu satırlara yer verildi: “Gönderilen içerik Estée Lauder Şirketlerinin değerlerini temsil etmiyor. Kapsayıcı eylemlere ve davranışlara derinden bağlı bir şirket olarak ve şirket politikalarımız doğrultusunda, çalışanlarımız ve liderliğimiz bu değerleri korumaktan sorumludur.”

DAHA ÖNCEKİ GÖNDERİLERİ DE SORUNLUYDU

Demsey, 30 yıldır şirkette görev alıyordu. Sektörün en yüksek profilli yöneticilerinden biri olan Demsey’in Instagram’da 73.000’den fazla takipçisi ve 51.000 gönderisi var.

New School ve Parsons’da fahri yönetim profesörü Mark Lipton, “Kişisel bakım/güzellik işinde çalışan birinin oldukça büyük bir sosyal medya hesabında bu tür şeyler hakkında şaka yapma riskini almasına biraz şaşırdım” dedi. Üst düzey yöneticilere de tavsiyelerde bulunan Lipton, Demsey’in görevden alınmasına kadarki paylaşımına kadar hesabın genel havasının şirket liderlerini endişelendirmesi gerektiğini de söyledi.

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