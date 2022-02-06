Kraliçe’den çarpıcı mesaj: Tahtın varisini işaret etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta oturuşunun 70'inci yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahta oturmasının 70’inci yılı şerefine bir mesaj yayınladı. Kraliçe Elizabeth, tahtın varisi olarak oğlu Prens Charles ve eşi Camilla’yı gösterdi.

Resmi olarak Cornwall Dükü ve Düşesi olan Charles ve Camilla hakkında mesaj yayınlayan Kraliçe Elizabeth, “En içten dileğim Charles kral olunca Camilla’nın da kraliçelik görevini almasıdır” dedi.

2005 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen ve Prenses unvanını alan Camilla, böylelikle Charles’ın İngiltere Kralı olması durumunda Kraliçe Camilla olarak anılacak.

Kraliçe Elizabeth mektubunda, görevde kaldığı süre boyunca bütün ulusun sadakati ve sevgisi için teşekkür ederken, “Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve eşi Camilla’ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla’nın da kraliçe olarak bilinmesidir” dedi.

İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth kış tatiline çıktı

İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet unvanlarını kaybetti