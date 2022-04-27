Kremlin: Diğer ülkelere de gazı keseriz

Rus enerji devi Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedariğini durdurmasının yankıları sürerken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de uyardı.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz tedariğini durdurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada diğer Avrupa Birliği ülkelerini de uyardı. Peskov, Rusya'ya doğalgaz için rubleyle ödeme yapmamaları halinde diğer Avrupa ülkelerine de doğalgaz akışını kesebileceklerini söyledi.

Rusya’nın doğalgazı bir şantaj aracı olarak kullandığına dair suçlamaları reddeden Peskov, Rusya'nın güvenilir bir tedarikçi olduğunu ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay açıkladığı yeni ödeme sistemine göre doğalgazın rubleyle ödenmesi gerektiğini ifade etti. Rus yetkili, “Ödemede son gün yaklaşırken bazı müşteriler yeni sisteme göre ödeme yapmayı reddederse yeni kararnameler uygulanır. Her şey hesaplandı ve tüm riskler gözden geçirildi” dedi.

Gazprom, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmadıkları gerekçesiyle Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kestiğini duyurmuştu. Rus şirket ayrıca Polonya ve Bulgaristan’dan geçen boru hatları üzerinden Almanya, Macaristan ve Sırbistan’a sevk edilen doğalgazın sözleşmelere aykırı olarak çekilmesi halinde bu ülkelere gönderilen doğalgazı da keseceği uyarısında bulunmuştu.

RUSYA’NIN YAPTIRIMLARA EN SERT TEPKİSİ

Bu hamlenin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batılı devletler tarafından kendisine uygulanan yaptırımlara bugüne kadar verdiği en sert karşılık olduğu düşünülüyor.

Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’nın, 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana doğalgaz sevkiyatlarını kestiği ilk iki ülke olan Polonya ve Bulgaristan, Gazprom’un sevkiyatları durdurarak var olan doğalgaz tedarik sözleşmelerini ihlal ettiğini savunuyor. Polonya’nın tükettiği gazın yarısı Rusya tarafından sağlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce “dostane olmayan” ülkelerin satın aldıkları Rus doğalgazının bedelini dolar yerine ruble ile ödemesini istemişti. Polonya ise birçok kez ödemeleri ruble ile gerçekleştirmeyeceğini ifade etmiş ve yıl sonunda bitecek olan

sözleşmeyi yenilememek üzere hazırlığa başlamıştı.

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