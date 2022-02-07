Kremlin Sarayı’nda Putin-Macron görüşmesi

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ve Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağının ele alınacağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşme, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda başladı.

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Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa’nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, “Rusya ve Fransa’nın güvenlik konularında ortak endişeleri var” dedi.

Macron ise, Avrupa’daki gerilimi işaret ederek, “Avrupa’da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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