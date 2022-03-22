Kremlin’den endişelendiren ‘nükleer silah’ açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da nükleer silahları yalnızca Rusya'ya karşı "varoluşsal bir tehdit" ile karşı karşıya kalması durumunda kullanacağını söyledi.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkelerine yönelik “varoluşsal bir tehdit” görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Açıklamasının devamında Peskov, “Bizim bir iç güvenlik doktrinimiz var, bu halka açık, nükleer silah kullanımının tüm nedenlerini orada okuyabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Peskov, şimdiye kadar Ukrayna’da bir başarı elde edilemediğini söylerken, Ukrayna’daki durumun önceden planlanan amaçlara uygun olarak devam ettiğini belirtti.

“PUTİN BUNALIMDA”

Önceki gün Ukrayna işgalindeki başarısızlık nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunalımda olduğu, subaylarına nükleer savaş hazırlığı talimatı verdiği ve ailesini Sibirya'daki gizli bir yer altı kentine gönderdiği iddia edilmişti.

Putin’in akıl sağlığının bozuk olduğunu, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya’nın Ukrayna’daki can kaybının Ukrayna’nın tahminlerinden bile fazla olduğunu ifade etmişti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söylemişti.

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