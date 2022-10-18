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Kremlin’den ‘Rusya Ukrayna’da İran İHA’ları kullanıyor’ iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da İran’a ait insansız hava araçları (İHA) kullandığına yönelik iddialarına yanıt verdi.

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Kremlin’den ‘Rusya Ukrayna’da İran İHA’ları kullanıyor’ iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da İran'a ait insansız hava araçları (İHA) kullandığına yönelik iddiaları yanıtlayarak, “Hayır, böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor.” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'da İran İHA'ları kullandığına” yönelik iddiaları değerlendirdi.

Buna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Peskov, “Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığına iletebilirsiniz.” diye konuştu.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken, Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor. (AA)

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