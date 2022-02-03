Kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Zelenskiy’den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Erdoğan, "Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10’uncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenskiy, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

“UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.

* Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz.

* Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz.

* Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür etti.

“Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır. Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay” dedi.

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