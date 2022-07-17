Kule kontrol sorumlusu hastalandı turistik adaya uçuşlar durdu

Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki turistik Kızılhisarlı (Meis) adasındaki havalimanında çalışan tek Kule Kontrol ve Uçuş Sorumlusu’nun hastalanması nedeniyle charter uçakların indiği havalimanının kapatıldığı duyuruldu. Adaya ulaşım sadece deniz yoluyla yapılabiliyor.

Yaşar ANTER

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Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2.8 kilometre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'ndaki belediyeye ait ve charter ile özel uçakların inebildiği adanın tek havalimanındaki bir görevlinin rahatsızlanması, ada turizmine ve gündelik yaşama sert bir darbe oldu.

Adada bulunan tek Kule Kontrol ve Uçuş Sorumlusu'nun hastalanması nedeniyle 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.35'ten itibaren havalimanının uçuşa kapatıldığı açıklandı.

Airport Flight Information (AFIS) hizmeti veren Kule Kontrol memurunun rahatsızlanmasının ilk olmadığı daha öncede sınır hizmeti veren 15 adanın 11'inde aynı görevde bulunan memur sayısının sadece 1 olması nedeniyle sık sık havalimanlarının kapatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay İkaria, Milos, Kozani, Naxos ve Kastoria adalarında da kula ve uçuş kontrol sorumlusunun hastalanması nedeniyle bu adalardaki havalimanlarının kapatıldığı açıklandı.

Kule ve uçuş sorumlularının çoğunlukla tek görev yapmaları nedeniyle baygınlık, aşırı yorgunluk, tansiyon ve oryantasyon kaybı rahatsızlıkları ile mücadele ettikleri belirtildi.

Adadaki turistlerin uluslararası uçuşlarını Rodos Adası üzerinden gerçekleştirdikleri ve havalimanının ne zaman uçuşa açılacağı belirtilmedi.

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