Kuzey Kore lideri Kim: Ölüm kalım savaşı veriyoruz

Daha önce de ülkesinin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son konuşmasında gıda ve barınma kriziyle mücadeleye öncelik vereceklerini belirtti.

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin yıllık toplantısının kapanışında dün yaptığı konuşmada ülkenin “büyük bir ölüm kalım savaşıyla” karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kapanış konuşmasında Kim, ekonomiyi 2022'de ulusal öncelik olarak gördüklerini, halkın yaşam standartlarını geliştirmenin yönetimin temel görevi olduğunu söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünde ekonomideki olumsuz gidişata ve iç gelişmelere odaklanan Kuzey Kore lideri, sık sık sert eleştirilerde bulunduğu ABD ve Güney Kore'ye doğrudan değinmedi.

2021'de ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Kim, gıda ve barınma krizinin çözümü için radikal çözümlere gidileceğinin de sinyalini verdi.

HALK AÇLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Kuzey Kore özellikle pandemi sürecindeki kapanma nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Ülkede kışın da gelmesiyle gıda arzında ciddi sorunlar yaşandığı ve birçok kişinin açlık riski altında olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore, Çin'de ilk Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından Ocak 2020'de sınırlarını kapatmış ve bu durum ülke ekonomisinde sarsıntıya yol açmıştı

Kim, nisan ayında yaptığı bir konuşmada da ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini belirterek durumu 1990’lardaki kıtlık ve açlıkla mücadele dönemine benzetmişti.

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