‘Kuzey Koreli bahçıvanlar çalışma kampına gönderildi’ iddiası

İlginç yasak iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore'de son olarak da eski Devlet Başkanı Kim Jong-il’in adını taşıyan Kimjongilia begonyalarını zamanında üretmeyi başaramayan bahçıvanların çalışma kamplarına gönderildiği iddia edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçen yıl da babasının ölümünün 10. yıl dönümü için 11 gün boyunca gülmeyi ve alkollü içki içmeyi yasakladığı öne sürülmüştü.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore'de, eski Devlet Başkanı Kim Jong-il'in adını taşıyan Kimjongilia begonyalarını zamanında üretmeyi başaramayan bahçıvanların çalışma kamplarına gönderildiği iddia edildi.

Kuzey Kore içindeki kaynaklardan elde edilen bilgileri yayınlayan Daily NK News sitesinin haberine göre, Kim Jong-il'in 16 Şubat'taki doğum gününe ‘Kimjongilia' begonyalarını yetiştiremeyen bahçıvanlar cezalandırıldı.

Ülkeyi 1994-2011 yılları arasında yöneten Kim Jong-il 69 yaşında hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Kim Jong-un geçmişti.

‘BAHÇIVANLAR YAKACAK ODUN BULAMADI’

Ancak bu yıl bahçıvanlar için begonyaların yetiştirildiği seralarda doğru sıcaklığı ve nemi sağlayacak yakacak odun bulmak, ülkeyi kasıp kavuran ekonomik kriz nedeniyle zor oldu.

Çiçekleri ihmal etmekle suçlanan bazı bahçıvanların da begonyaları Kim'in doğum gününe yetiştiremedikleri için çalışma kamplarına gönderdiği öne sürüldü.

Bir kaynağa göre, ülkenin kuzeyindeki Samsu kasabasında Kimjongilia yetiştirilen bir çiftliğin müdürü de tutuklanıp 6 ay süreyle zorunlu çalışma kampına gönderildi.

Kuzey Kore'deki en önemli etkinliklerden biri olan Kim Jong-il’in doğum gününde her yıl askerler ve yeni silahlarla başkent Pyongyang'da geçit töreni düzenleniyor.

Son dönemde art arda düzenlediği füze denemeleriyle dikkat çeken ülkede, geçen yıl Kim'in 10. ölüm yıldönümü anmalarında da 11 gün boyunca halka gülmenin ve alkollü içki içmenin yasaklandığı iddia edilmişti. Hükümetin o dönemde halka mutluluk ifade eden herhangi bir işaret taşımama ve markete alışverişe gitmeme emri verdiği de söylenmişti.

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