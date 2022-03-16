Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi başladı

Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çalışmalarına ağırlık veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Rusya'da mevkidaşı Sergei Lavrov ile bir araya geldi. Lavrov, Türkiye'nin dengeli bir tutum sergilemesi çağrısında bulunurken, Çavuşoğlu da Montrö ile ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tırmanırken, Türkiye’nin arabuluculuk çabaları da devam ediyor…

Geçen hafta Antalya’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya’da mevkidaşı Sergei Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabaları sürdürmek üzere gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da, Lavrov ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan iki bakan esas gündem maddelerinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğuna dikkat çekti.

Lavrov, “Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Tabii ki Ankara'nın, Montrö Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine uyma konusundaki sorumlu yaklaşımını da görüyoruz ve bu yaklaşımına değer veriyoruz” dedi.

Çavuşoğlu ise, “Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak iki ülke arasında dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek” dedi.

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