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Londra’da gaz sızıntısı paniği

Londra'daki bir olimpik havuzda gaz sızıntısı yaşandı, çok sayıda kişi baygınlık geçirirken ambulanslar olay yerine sevk edildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:23 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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Londra’da gaz sızıntısı paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Elizabeth Parkı'nda yaşanan gaz sızıntısı paniğe yol açtı.

Park yönetimi, ekiplerin su sporları merkezinde yaşanan olaya müdahale ettiğini ve sağlık sorunları yaşayanların tedavi altına alındığını duyurdu. Çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği ve merkezin tahliye edildiği belirtilirken, ambulanslar da kordon altına alınan bölgeye sevk edildi.

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