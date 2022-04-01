Macaristan’da kritik seçim öncesi kriz: Oy pusulaları çöplükte bulundu

Macaristan’da 12 yıldır iktidarda olan Başbakan Orban’ın en zorlu yarışı olan pazar günü yapılacak genel seçimlere yolsuzluk skandalının gölgesi düştü. Romanya'da Macaristan seçimlerine ait ve muhalefet adaylarına desteği içeren çok sayıda oy pusulası çöplükte bulundu.

Sozcu.com.tr

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Macaristan'da pazar günü yapılacak ve popülist Başbakan Viktor Orban'ın dördüncü dönemde de seçilmek için yarışacağı seçim öncesinde Romanya'daki bir çöplükte Macaristan'a ait ve muhalefet adaylarının işaretli olduğu oy pusulaları bulundu. Çantalar dolusu pusulanın büyük bölümün yanmış ve yırtılmış halde olduğu belirtildi.

Romanya'nın kuzeybatısında çöplerin bulunduğu Targu Mures kenti, pazar günkü seçimler öncesinde oylarını kullanan Macar azınlığa ev sahipliği yapıyor.

İKTİDAR PARTİSİ VE MUHALEFET BİRBİRİNİ SUÇLADI

Macar seçim yetkilileri, olayın olası seçim yolsuzluğuna işaret ettiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Romanya emniyeti olayla ilgili soruşturma başlatırken, Orban'ın lideri olduğu iktidardaki Fidesz partisiyse muhalefetin seçime gölge düşürmek için bu olayı düzenlediğini savundu.

Muhalefet partileriyse hükümeti suçluyor. Muhalefetin adaylarından Peter Marki-Zay, “Fidesz suçüstü yakalandı. Yenilmekten o kadar korkuyorlar ki en açık seçim yolsuzluğundan bile kaçınmıyorlar” dedi.

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan liderleri arasında yer alan Viktor Orban, pazar günü yapılacak seçimde 12 yıllık koltuğunu korumak için zorlu bir mücadele verecek. Anketlere göre Fidesz ve muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyon başa baş görünüyor.

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