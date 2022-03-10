Masada barış konuşulurken endişe verici açıklama: Havadan vuruyorlar

Uluslararası kamuoyu Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bugün Antalya'da gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca kilitlenmişken, Mariupol'den Rus saldırılarının sürdüğü haberleri gelmeye devam ediyor...

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Tüm dünya, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya’da gerçekleştirdiği toplantıya kitlenmişken, Ukrayna’nın güneyinde Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde Rus saldırıların devam ettiği aktarıldı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Mariupol Şehir Konseyi, şehrin havadan saldırı altında olduğunu açıkladı.

Dün de Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, Mariupol'de en az bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

‘SOKAKLARDA KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SAYAMIYORUZ'

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, “Rakamlar gerçekten korkunç. Dün 1.207 kurbanın bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü doğruladık” dedi.

Orlov, “Gerçekten net ölüm sayısını hesaplayamıyoruz. Yani, açıklanandan üç ila dört kat daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Sokaklarda kaç kişinin bombalarla öldürüldüğünü sayamıyoruz bile.” dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşyuk da, kuşatma altındaki Mariupol kentine ulaşmaya çalışan insani yardım konvoyunun çatışmalar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Yetkililer, ölü sayısının fazla olması sebebiyle şehirde toplu mezarlar kazılmaya başlandığını açıkladı.

Mariupol kenti belediye meclisi de kentin havadan saldırı altında olduğunu açıkladı.

RUSYA MARIUPOL’E YÖNELİK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rus güçleri Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde bir kadın doğum hastanesini vurdu. Saldırı sonrası aralarında doğum sancısı çeken kadınların da bulunduğu en az 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Hava saldırılarıyla şehirdeki altyapı yok edilirken, Mariupol sakinlerinin gıda, su, elektrik ve doğalgaza erişimleri bulunmuyor.

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