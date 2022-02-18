Meksika’da yerin 194 metre altında 487 insan kemiği bulundu

Meksika’nın Nuevo Len eyaletinde yerin 194 metre altındaki bir kanalda 487 adet insan kemiği bulunurken, kemiklerin en az 3 kişiye ait olduğu açıklandı.

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Meksika'nın Nuevo Len Eyaleti Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, eyaletin Hidalgo şehrinde kırsal bir bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında yerin 194 metre altında yer alan bir kanalda 487 adet insan kemiği ve bazı giysiler bulundu.

Yetkililer kemiklerin giysiler ile birlikte incelenmek üzere Kriminalistik ve Bilirkişi Enstitüsü Laboratuvarına gönderildiğini belirtti. Eyalet Savcılığı ayrıca bulunan 487 adet insan kemiğinin en az 3 kişiye ait olduğunu, kurbanların kartel tarafından infaz edildiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yetkililer bölgede insan kalıntılarının varlığının 2017 yılından beri bilindiğini açıklayarak arama çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.