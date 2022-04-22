Mescid-i Aksa’da yeni gerilim: Yaralılar var

Tansiyonun giderek arttığı Kudüs’te İsrail polisi bu sabah Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenledi. İsrail polisiyle çatışan 31 Filistinli yaralandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail polisi bu sabah Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya yeni bir baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinlilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmalarda 31 Filistinlinin ve bir İsrail polisinin yaralandığı bildirildi. Olaylarda en az bir Filistinli gözaltına alındı.

Kızılhaç yetkilileri, yaralanan Filistinlilerden 14'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bölgede son dönemde tansiyon hızla yükseliyor. İsrail, ülkede yaşanan saldırılar sonrasında Batı Şeria'da operasyon başlatmış ve 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail polisinin geçen cuma Mescid-i Aksa’ya sabah namazının ardından düzenlediği baskında da 150'den fazla Filistinli yaralanmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bu arada İsrail, hafta içinde Gazze'den atılan roketlere yanıt olarak iki defa Gazze'yi vurmuştu.

İlginizi Çekebilir Tansiyon yükseliyor... İsrail Gazze'yi bir kez daha vurdu